Trump sull’Iran | Li stiamo massacrando | presto una nuova ondata L’ipotesi di nuovi soldati | Possiamo andare oltre le 5 settimane

Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno infliggendo pesanti perdite all’Iran e prevede una nuova escalation nelle prossime settimane. Ha anche menzionato la possibilità di inviare più di cinque settimane di truppe, sottolineando che l’Iran rappresenta una minaccia significativa non solo per il Medio Oriente ma anche per gli Stati Uniti, in particolare per via dei missili che potrebbero raggiungere il territorio americano.

«L’Iran costituisce una minaccia enorme non solo per il Medio Oriente, ma anche per gli Stati Uniti: i suoi missili potrebbero raggiungere il nostro Paese». Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump durante una cerimonia alla Casa Bianca, intervenendo sull’attacco congiunto condotto da Stati Uniti e Israele contro la repubblica islamica. «Il regime disponeva già di missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi, sia locali che all’estero, – ha proseguito – e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America». Il presidente Usa ha inoltre ricordato di aver avvertito Teheran, dopo i raid di giugno, di non riprendere il programma nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Trump sull’Iran: «Li stiamo massacrando: presto una nuova ondata. Altri soldati? Ce ne sarà bisogno». Atteso un discorso a sorpresa

Guerra Iran, droni contro base Raf a Cipro. Morta la moglie di Khamenei, Trump: “Li stiamo massacrando, presto nuova ondata”Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran.

Trump: Iran working on missile which will soon reach the US

Tutti gli aggiornamenti su Trump sull.

Temi più discussi: Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza.

Iran, Trump: «Li avevo avvertiti. Tutti ci sostenevano ma non hanno il coraggio di dirlo». La cintura di fuoco e le esplosioni vicino al sito nucleare«Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un'ora. Abbiamo eliminato la flotta dell'Iran, le loro navi sono in fondo al mare. leggo.it

Non avranno mai un’arma nucleare: la linea dura di Trump contro TeheranDonald Trump aggiorna dalla Casa Bianca sulle operazioni contro l’Iran: Avevamo previsto quattro settimane, ci abbiamo messo un’ora. blogsicilia.it

"Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano. Tutti in piazza per il popolo iraniano, ma non M5s, Avs e Pd. "Nel vuoto di proposta del pensiero progressista si è fatta strada la destra". Di @riccardocarly x.com

Trump sull’Iran: “Li stiamo massacrando”. “Li stiamo massacrando. Penso che stia andando molto bene”. Sono parole pronunciate da Donald Trump in un’intervista alla CNN, riferendosi all’attacco contro l’Iran. Il presidente americano ha poi aggiunto che il pe - facebook.com facebook