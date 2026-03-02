Il presidente americano ha dichiarato che l’ayatollah Khamenei ha tentato di ucciderlo in due occasioni. Secondo quanto riportato dall’ABC News, Trump si è detto felice di aver eliminato la Guida Suprema prima dell’ayatollah. La comunicazione si concentra sulle accuse rivolte da Trump e sulla sequenza degli eventi percepiti come attacchi. Nessun dettaglio su prove o ricostruzioni è stato fornito.

Sulla morte della Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, Trump ha detto: “L’ho preso prima che lui prendesse me. Ci hanno provato due volte. Beh, l’ho preso prima io”. Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto: “L’attacco ha avuto un tale successo che ha eliminato la maggior parte dei candidati. Non sarà nessuno di quelli a cui avevamo pensato perché sono tutti morti”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Khamenei ha provato a uccidermi due volte”

Il duro discorso della dissidente Masih Alinejad al rappresentante iraniano all’Onu: «Hanno cercato di uccidermi 3 volte. Khamenei? Il mandante» – Il videoL’attivista dissidente iraniano-americana Masih Alinejad ha lanciato un attacco frontale al rappresentante dell’Iran durante una riunione del...

Lucio Presta: “Sonia Bruganelli ha provato a ‘uccidermi’, Maria De Filippi è stata irriconoscente”Il potente agente dei vip si confessa in un'intervista, tra tradimenti professionali e rancori mai assorbiti.

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

Aggiornamenti e notizie su Trump.

Temi più discussi: Trump: Khamenei ha provato ad uccidermi due volte; Trump su Truth: Ali Khamenei è morto. Il nodo della successione dopo la conferma; Le vittime dell’attacco a Iran, da Khamenei a ministro Difesa. Dubbi su sorte Ahmadinejad; Qual è il vero obiettivo di Trump in Iran dopo Khamenei?.

Trump: Khamenei ha provato ad uccidermi due volteRoma, 2 mar. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l’Ayatollah Ali Khamenei ha tentato di farlo uccidere due volte, ma Trump si è rallegrato di aver ucciso Khamenei per pr ... askanews.it

Iran, Trump: Khamenei il mandante dei miei attentatiIl presidente americano Donald Trump ha rivelato di essere stato contattato da qualcuno nel governo iraniano. Qualcuno all’interno del governo iraniano mi ha contattato, ha detto al corrispondente d ... affaritaliani.it

Cosa vuole davvero Trump. Lo spiega Salvatore Di Bartolo facebook

Nessuna trattativa con #Trump dice #Iran. Il conflitto si sta purtroppo allargando al #Libano x.com