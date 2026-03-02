Trump innesca la faida tra islamici | Riad lo ha spinto ad attaccare

Un nuovo scontro tra le fazioni islamiche si sta verificando con tensioni tra Arabia Saudita e Iran, mentre le rappresaglie si estendono ai Paesi del Golfo. L’ex presidente ha accusato Riad di aver spinto all’attacco e Teheran invita alla de-escalation. Il conflitto tra sunniti e sciiti preoccupa anche il governo turco, alleato dell’Iran.

«L’Iran avrebbe avuto l’arma nucleare fra due settimane senza i nostri attacchi alle sue installazioni». Donald Trump, ieri, ha affidato a Fox news un primo bilancio dell’operazione Epic fury, costata già la vita a tre militari americani, ma che il presidente considera «in anticipo sui tempi previsti». Se sia vero, lo capiremo presto. Per l’equazione della guerra lampo, è dirimente una variabile: le scintille nel mondo islamico si trasformeranno o meno in un incendio? Al telefono con l’omologo dell’Oman, Badr Albusaidi, che aveva svolto un ruolo di mediazione nelle trattative poi fallite con gli Stati Uniti, il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha assicurato che il suo Paese è pronto a compiere «sforzi seri e sinceri per una de-escalation». 🔗 Leggi su Laverita.info

