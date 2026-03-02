Durante il suo mandato, l’ex presidente degli Stati Uniti ha adottato misure economiche contro Teheran, con l’obiettivo di influenzare la Cina. L’Iran, infatti, si trova in una posizione diversa rispetto al Venezuela, e le azioni statunitensi hanno avuto ripercussioni dirette sulla regione. La posizione americana si è concentrata su queste specifiche dinamiche senza coinvolgere altri aspetti politici o umanitari.

A Donald Trump e alla maggioranza degli americani non importa nulla delle atroci gesta ordinate dall’ayatollah e commesse dai suoi pasdaran sulla popolazione civile iraniana. Non è questo che ha spinto Trump ad iniziare le ostilità belliche in Iran, assieme a Netanyahu. Per scovare la vera motivazione occorre chiarirsi bene e una volta per tutte che la vera guerra che sta infiammando il nostro pianeta è quella tra gli Usa e la Cina. Trump sa che il paese governato da Xi Jinping è un colosso dai piedi d’argilla, privo delle materie prime che servono a sostenere l’economia reale, ossia il gas e il petrolio. Nonostante gli sforzi fatti dalla Cina per la transizione alle sostanze rinnovabili il paese comunista ha bisogno ancora e per molto tempo dei derivati fossili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump ha colpito Teheran per soffocare economicamente la Cina. Ma l'Iran non è il Venezuela

