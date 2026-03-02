Trump e l’illusione di una soluzione venezuelana per l’Iran post Khamenei
In un articolo si analizza come alcune figure politiche abbiano proposto l’idea di una soluzione venezuelana per la crisi in Iran dopo la morte di Khamenei. Viene evidenziato il ruolo di Trump e di altri attori coinvolti in questa discussione, senza trarre conclusioni o giudizi. L’attenzione è rivolta alle proposte e alle dinamiche politiche che si sono sviluppate intorno a questa situazione.
La condanna a morte di Khamenei se l’è scritta lui stesso il 7 ottobre 2023, il giorno dell’infamia della caccia agli ebrei. Quel giorno in cui migliaia di ebrei israeliani e non solo israeliani sono stati trucidati e rapiti in nome di Allah era stato salutato a Teheran come l’inizio della riscossa islamista, ed era stato progettato per rallentare gli Accordi di Abramo che avrebbero avvicinato gli Stati arabi a Israele. Ma il pogrom di ebrei condotto da Hamas col sostegno di Iran e Qatar ha avuto l’effetto contrario. Il mondo senza Khamenei è un posto migliore, però fatto un Ayatollah se ne può sempre fare un altro, o al suo posto si può mettere un Pasdaran o un altro fanatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Iran nel caos, Trump valuta opzioni di attacco: Vance spinge per una soluzione diplomaticaA quasi 20 giorni dall’inizio delle proteste in Iran, si è concluso il blocco delle chiamate internazionali nel Paese.
