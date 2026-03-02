Trump dice che l’Iran ora vuole dialogare con lui

Dopo aver ordinato un attacco che ha portato alla morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Donald Trump si è collegato telefonicamente con un giornalista dell'Atlantic dal suo resort di Mar-a-Lago. In quell'occasione, l'ex presidente ha affermato che l’Iran ora desidera avviare un dialogo con lui. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle conversazioni o sulle eventuali richieste di Teheran.

Il giorno dopo aver ordinato un attacco che ha ucciso l’ayatollah Ali Khamenei e precipitato il Medio Oriente in una nuova guerra, Donald Trump si è messo al telefono dal suo resort di Mar-a-Lago per parlare con Michael Scherer dell’Atlantic. Il presidente americano, si legge sul sito del magazine, sostiene che i nuovi vertici iraniani vogliono riaprire il negoziato con gli Stati Uniti– e che lui è pronto a farlo. «Vogliono parlare e io ho accettato di parlare, quindi parlerò con loro. Avrebbero dovuto farlo prima. Avrebbero dovuto concedere prima ciò che era molto pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo», avrebbe detto Trump in una telefonata poco prima delle 9:30 del mattino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

