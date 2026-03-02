Il cugino del promoter Francesco Facchinetti è stato portato in tribunale nell'ambito di un procedimento legale legato alla truffa del memecoin Catge. La criptovaluta ha raggiunto una capitalizzazione di 19 milioni di dollari in sole tre settimane, con oltre un milione di dollari di scambio nelle ultime ventiquattro ore e più di nove mila utenti registrati. La piattaforma ha attirato più di ventimila sostenitori prima di essere smascherata.

“Tre settimane di Catge: 19 milioni di dollari di capitalizzazione, oltre un milione di volume nelle ultime 24 ore, 9 mila detentori, più di 20 mila supporter. e dicevano che non sarebbe durato 48 ore. Don’t stop believin”. Questo il tweet con cui il 2 giugno 2021 Francesco Facchinetti, popolare dj e showman figlio di Roby, tastierista e voce dei Pooh, “pompava” la nuova criptovaluta “Catge”, una memecoin che aveva come immagine quella di un gatto (cat) e scimmiottava la memecoin Doge lanciata da Elon Musk. Già a inizio 2022 però il token era crollato e con esso i milioni versati da migliaia di italiani. A distanza di quasi cinque anni, per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Truffa del memecoin Catge: a processo il cugino del promoter Francesco Facchinetti

Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravataMilano – Oggi è il giorno dello sliding door per Chiara Ferragni: la ex Blonde salad, stella e maestra dei social, uscirà dall’aula del terzo piano...

Processo Petrolini, il cugino: “Chiara era in lacrime, ho cercato di confortarla”Prosegue in Corte d’Assise a Parma il processo a Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver partorito e seppellito i corpi dei suoi due figli...