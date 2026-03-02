Tripla doppia di Giddey e 27-0 dei Bulls | Milwaukee travolta

I Chicago Bulls hanno battuto i Milwaukee Bucks con un punteggio di 27-0, grazie a una tripla doppia di Giddey. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante per i Bulls, che interrompono una serie negativa. La sfida si è svolta sul parquet dei Bulls, che hanno dominato l'incontro dall'inizio alla fine. La vittoria rappresenta un momento importante per la squadra nella stagione in corso.

Una vittoria che segna un'importante svolta per i chicago bulls, che interrompono un lungo ciclo negativo e ritrovano fiducia in una gara ricca di momenti decisivi. La sfida contro i milwaukee bucks si trasforma in un'opportunità di riscatto, grazie a prestazioni individuali di rilievo e a un cambio di ritmo che ha sopito le speranze avversarie. In primo piano, la straordinaria performance di Josh Giddey, che conclude con 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, centrando la sua ottava tripla doppia stagionale. Questo risultato eleva il suo totale di tripla doppia a 15 con la maglia dei Bulls, e lo colloca al secondo posto nella storia della franchigia, in tandem con Scottie Pippen. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Tripla doppia di Giddey e 27-0 dei Bulls: Milwaukee travolta Jokic firma una tripla doppia e trascina i Nuggets alla vittoria sui BullsNel confronto tra due formazioni della lega, Nikola Jokic aggiunge un capitolo storico alla propria carriera con una prestazione da 22 punti, 17... NBA, i risultati della notte (18 dicembre): Josh Jiddey trascina i Bulls con una tripla doppia, i Grizzlies fanno la voce grossa a MinnesotaSono solo due le partite andate in scena nella notte italiana per la regular season 2025-2026 della NBA, dove non mancano come sempre le grandi... Tutto quello che riguarda Tripla doppia. Temi più discussi: Giddey in tripla doppia e 27-0 Bulls: Milwaukee travolta; NBA, risultati della notte: Detroit passa a New York, Denver ko all'ultimo secondo. VIDEO; Knicks ottimisti, Bulls sulla peggiore sbandata della stagione verso il matchup; Milwaukee crolla a Chicago: dominio Bulls, si complica la corsa play-in. NBA, tripla doppia di Josh Giddey contro ClevelandPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it NBA, tripla doppia di Josh Giddey contro PhiladelphiaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Poco da fare: Denver è piu scarsa della scorsa stagione...Shai al rientro fa un figurone i Thunder vincono nonostante la tripla doppia di Jokic. Al supplementare SENZA Gilgeous-Alexander che aveva i minuti contati dopo 9 gare d'assenza. Il suo cast di support x.com Gabriele Artistico punta anche la Reggiana Nel mirino c'è una "tripla doppia" speciale... I numeri - facebook.com facebook