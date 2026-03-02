Trionfo giallo-verde Senzuno fa cappotto Dopo l’elezione della miss vince con carro e sfilata

Senzuno ha ottenuto il massimo punteggio e si è aggiudicato il premio come miglior costume, mentre la cerimonia di chiusura ha visto una grande sfilata con carri decorati e partecipanti in abiti colorati. L’edizione numero cinquantanove del Carnevale di Follonica si è conclusa con una vittoria per i rappresentanti del gruppo giallo-verde, che hanno dominato la manifestazione.

FOLLONICA Si è chiusa con un trionfo giallo-verde l’edizione numero cinquantanove del Carnevale di Follonica, che ha visto i carri allegorici dei 7 rioni in gara sfilare un’ultima volta sul lungomare prima di giungere al momento più atteso: l’annuncio dei vincitori dei premi come miglior carro allegorico e miglior sfilata a terra. Dopo un mese di cosi mascherati, carri e figuranti si sono fermati in piazza XXIV aprile, per conoscere i verdetti della giuria. Sul palco di Radio Diffusione Follonica era presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha fatto i complimenti a Follonica per aver realizzato " una... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trionfo giallo-verde. Senzuno fa cappotto. Dopo l’elezione della miss vince con carro e sfilata Il sogno della reginetta: "Un carro per Miss Italia"Il suo sogno è vedere un giorno sfilare sul nostro lungomare un carro dedicato a Miss Italia. Torna la prima miss dell’anno. Vince Cecilia Musitano Guerrera, nipote di due sorelle Miss ItaliaFirenze 1 gennaio 2026 - Colpo a sorpresa di Miss Italia: torna il titolo Prima Miss dell’Anno e la vincitrice è nipote di due sorelle lombarde... Una selezione di notizie su Trionfo giallo. Argomenti discussi: Trionfo giallo-verde. Senzuno fa cappotto. Dopo l’elezione della miss vince con carro e sfilata; Carnevale di Follonica, Senzuno rompe il dominio della 167: trionfo totale alla 59ª edizione.