Tribunale di Reggio Calabria invaso da 6 cartelloni del No | avvocati

Al tribunale di Reggio Calabria sono comparsi sei grandi cartelloni con messaggi a favore del No al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. La presenza di queste strutture ha suscitato reazioni e discussioni tra gli avvocati e le autorità locali, trasformando l’area in un punto di confronto pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione oltre i confini della città, diventando oggetto di attenzione a livello nazionale.

Il Tribunale di Reggio Calabria è diventato il centro di una polemica nazionale per la presenza di cartelloni propagandistici in favore del No al referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. L'iniziativa, che ha l'esposizione di sei pannelli di grandi dimensioni all'interno degli spazi giudiziari, ha scatenato le ire dell'Ordine degli Avvocati locale e ha attirato l'attenzione di figure nazionali come Maurizio Gasparri, che ha definito la scelta raccapricciante. La questione non riguarda il merito del referendum, ma la scelta della sede: un luogo di giustizia trasformato in palcoscenico di propaganda politica.