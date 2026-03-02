Trevisani | Se il Milan dovesse vincere il Derby…

Il derby di Milano si avvicina e Riccardo Trevisani ha commentato le possibilità di vittoria del Milan in caso di successo. Le sue dichiarazioni hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, aumentando l’attenzione sulla partita che si giocherà tra le due squadre. La sfida è ormai alle porte e l’atmosfera tra le due tifoserie si fa sempre più tesa.

Trevisani. Il Derby di Milano si avvicina e le parole di Riccardo Trevisani accendono ulteriormente l’attesa. Intervenuto a SportMediaset, il giornalista ha tracciato uno scenario netto in vista della sfida tra Inter e Milan, sottolineando quanto il risultato possa incidere in modo determinante sulla corsa allo scudetto. “ Questo Derby sarà decisivo. Se l’Inter vince è campione d’Italia senza alcun dubbio “, ha dichiarato Trevisani, evidenziando come un successo nerazzurro potrebbe indirizzare definitivamente il campionato. Trevisani sul possibile -7 del Milan. Trevisani ha poi richiamato quanto accaduto nella gara d’andata: “ All’andata l’Inter perde giocando bene, se dovesse succedere nuovamente, allora con il Milan a meno sette la situazione cambia “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

