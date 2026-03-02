Trekking al monastero Soprammonte

Domenica 8 marzo, “Etna e Dintorni” organizza un'escursione al monastero Soprammonte, situato sulla cima dell’ultimo tratto della catena degli Erei. L’evento prevede un trekking guidato che porta i partecipanti fino alla struttura, offrendo un punto di vista sulla zona circostante. L’iniziativa è aperta a chi desidera scoprire il luogo e vivere un’esperienza di cammino tra natura e storia.

“Etna e Dintorni” propone un’escursione nel monastero in cima al monte, ultima propaggine della catena degli Erei, domenica 8 marzo. Il monte è costituito da una placca calcarea di origine mesozoica. Sulle due pendice fiorisce una ricca vegetazione spontanea, la cosiddetta macchia mediterranea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Dal traghetto di Leonardo al monasteroVenti progetti in tutta Italia, cinque in Lombardia e 700mila euro per progetti di restauro e valorizzazione dei "Luoghi del cuore" più votati. "Mostri Barocchi" al Monastero dei BenedettiniIl laboratorio “Mostri Barocchi” accompagnerà bambine e bambini partecipanti alla scoperta della storia di Catania, scoprendo le caratteristiche del...