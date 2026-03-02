Trattenuta di Luperto a Fullkrug Marelli spiega | Corretto non intervenire da parte del VAR Ecco perché

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN la decisione del VAR di non intervenire sulla trattenuta di Luperto a Fullkrug. Marelli ha precisato che l’intervento non era necessario, spiegando le motivazioni tecniche alla base di questa scelta. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori riguardo l’uso del videoarbitro in situazioni di contatto.

Una settimana fa, nel finale di Milan-Parma, il VAR interveniva per far cambiare idea all'arbitro Piccinini sull'entità del contatto tra Valenti e Maignan che ha portato al gol decisivo di Troilo. Una settimana dopo, rimane la decisione del campo per un dubbio contatto tra Fullkrug e Luperto nel secondo tempo di Cremonese-Milan. Prima dei due gol di Pavlovic e Leao, il Milan ha recriminato per un possibile calcio di rigore dopo una netta trattenuta di Luperto ai danni della punta tedesca del Diavolo. Nel post partita, il commentatore arbitrale di 'DAZN' Luca Marelli ha spiegato l'episodio e il motivo per cui il VAR non è intervenuto per sanzionare il contatto.