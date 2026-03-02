Trapianto fallito scontro fra medici | A Bolzano ci diedero ghiaccio secco

A Bolzano, durante il trasporto di un cuore donato, si è verificato un problema che ha compromesso l’organo, rendendo inutile il trapianto. La vicenda riguarda il decesso di un bambino a Napoli, morto dopo un intervento che non ha avuto esito positivo. Sul caso si sono scontrate diverse versioni tra i medici coinvolti, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali conclusive.

Contrapposizioni senza fine sullo sfondo della tragica vicenda del bambino dal cuore bruciato, morto a Napoli dopo un trapianto reso inefficace dalla compromissione dell’organo donato che sarebbe avvenuta durante il trasporto da Bolzano al capoluogo campano. L’ultimo scontro si è verificato tra Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo – nome e cognome della vittima – e gli avvocati della cardiochirurga Gabriella Farina, responsabile dell’equipe medica del Monaldi che ha eseguito l’espianto del cuore a Bolzano. I legali della donna invitano a prendere in considerazione la posizione del personale di sala di Bolzano che avrebbe fornito anidride carbonica allo stato solido (ghiaccio secco) invece del ghiaccio comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

