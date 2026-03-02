Trame | il progetto di moda etica di VesteMMundi in Friuli
Il prossimo 13 marzo 2026 alle 19.00 si terrà nella sede della Cooperativa Esibirsi a Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone, la presentazione di “Trame - Intrecci di Terre Tradizioni Futuro”. Si tratta del nuovo progetto di moda etica promosso dall’Associazione VesteMMundi, che mira a valorizzare le pratiche di “slow fashion” attraverso un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alle tradizioni locali.
Sarà presentato il prossimo 13 marzo 2026 alle ore 19.00 nella sede della Cooperativa Esibirsi, in Piazza Daniele Moro 3, a Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone “Trame - Intrecci di Terre Tradizioni Futuro” il nuovo progetto “slow fashion” dell’Associazione VesteMMundi, che coniuga. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Scandali nella moda: nuove regole per una produzione etica e trasparenteIl 3 febbraio 2026, a Milano, in un’aula affollata del Palazzo del Lavoro, si è svolta una riunione che potrebbe segnare un punto di svolta per...
Leggi anche: Centrosinistra, Onorato: "Sindaco Bernava coordinatore Friuli di Progetto Civico Italia"
Tutto quello che riguarda Trame.
Temi più discussi: Trame musicali in Certosa; Trame di Comunità, un’installazione dell’artista Lucy Orta; Trame d’impresa - Storie di una identità che cambia il 7 e l'8 marzo 2026; Mappe di Luce: il progetto Cieli stellati al convegno della Società Geografica Italiana.
Trame d’impresa - Storie di una identità che cambiaAll’interno del Padiglione A di Area EXP, il sesto appuntamento della mostra itinerante Trame d’impresa - storie di una identità che cambia, progetto che indaga le storie di alcune aziende che hanno ... veronasera.it
Presentato il nuovo progetto Affidiamo(Ci): : Incontri per riscoprire il valore dell’accoglienzaSi chiama Affidiamo(ci). Tessere trame di accoglienza, il progetto che è stato illustrato al Centro per le famiglie della Bassa Reggiana, alla sede di Novellara, per approfondire il tema ... ilrestodelcarlino.it
| - Rossazzurri in controllo: intensità e trame pulite, manca la stoccata Continua a seguire la diretta testuale della partita, link nel primo commento - facebook.com facebook