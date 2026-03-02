Tram deragliato perquisizioni nella sede di Atm L' autista è indagato per disastro ferroviario

La Polizia Locale sta effettuando perquisizioni presso la sede dell'Azienda Trasporti di Milano in relazione al deragliamento di un tram che ha causato due morti e circa cinquanta feriti. L'autista coinvolto nell'incidente è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario. L'indagine prosegue per accertare le responsabilità e chiarire i dettagli dell'accaduto.

AGI - La Polizia Locale sta svolgendo perquisizioni nella sede dell' Azienda Trasporti di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento del tram che ha provocato la morte di due passeggeri e il ferimento di una cinquantina di persone. Le indagini. L'interesse degli investigatori si concentra in particolare sulle comunicazioni tra la Control Room dell'Atm e il conducente che ha affermato di avere avuto un malore nelle dichiarazioni spontanee la sera dell'incidente, avvenuto venerdì scorso intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. L'autusta iscritto nel registro degli indagati. L'autista del tram della linea 9 è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e disastro ferroviario. 🔗 Leggi su Agi.it

