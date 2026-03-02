Tram deragliato a Milano verso altri indagati Il pm | Da autista velocità elevata e mancato scambio Nessuna ipotesi esclusa

Il tram dell'ATM che si è deragliato a Milano venerdì scorso in viale Vittorio Veneto è al centro di nuove indagini e altri indagati sono stati iscritti nel procedimento. Il pubblico ministero ha confermato che l’incidente è stato provocato da un’elevata velocità dell’autista e dalla mancanza dello scambio. Al momento, non sono state escluse ulteriori ipotesi investigative.

Milano, 2 marzo 2026 – Si continua a indagare riguardo il deragliamento del tram Atm in viale Vittorio Veneto a Milano, avvenuto lo scorso venerdì, che ha causato due morti e una cinquantina di feriti. La velocità del mezzo. Nel decreto che ha disposto il sequestro delle comunicazioni avvenute tra il tranviere e la centrale operativa dell'Atm, la pm Elisa Calanducci scrive che il conducente del tram deragliato venerdì 27 febbraio a Milano “ ometteva di regolare adeguatamente la velocità del mezzo mentre si trovava in prossimità di una fermata e dell'intersezione stradale fra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto” e “svoltava a sinistra a velocità talmente elevata da determinare il deragliamento della vettura, che si schiantava contro l'edificio posto all'angolo, cagionando un disastro ferroviario”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

