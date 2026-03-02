Tram deragliato a Milano scambio di persona tra le vittime | il secondo morto non è il senzatetto Abdou Toure

A Milano, venerdì, un tram si è deragliato nel centro città causando due decessi. Dopo le verifiche, è stato chiarito che la seconda vittima non è il senzatetto Abdou Toure, come inizialmente si pensava. Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire con precisione le circostanze dell’incidente e l’identità delle persone coinvolte.

Prosegue l’accertamento dei fatti sul deragliamento del tram a Milano avvenuto venerdì nel centro cittadino: nelle ultime ore è arrivata una precisazione decisiva sull’identità della seconda persona deceduta. Dopo una prima indicazione rivelatasi errata, gli inquirenti hanno stabilito che il secondo morto non è il 56enne senegalese Abdou Toure, come inizialmente riportato, ma un’altra persona. La fase immediatamente successiva all’incidente è stata segnata da concitazione e comunicazioni frammentarie: nel caos dei soccorsi, tra feriti trasferiti in ospedale e rilievi sul posto, si è diffusa la notizia di due decessi e di diversi passeggeri coinvolti, alcuni in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tram deragliato a Milano, clamoroso errore sull'identità di una vittima: «C'è stato uno scambio di persona, Abdou Karim Touré è vivo»

Tram deragliato a Milano, chi sono le vittime: Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré

