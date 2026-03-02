Tram deragliato | a Milano sarà lutto cittadino per le vittime il logo Atm sul sito si tinge di nero

A Milano si svolge un lutto cittadino dopo il deragliamento del tram 9, che ha causato diverse vittime. La città si sta stringendo alle famiglie delle persone decedute, Ferdinando Favia e Abdou Karim Toure. Il logo di Atm sul sito internet è stato oscurato, mentre le autorità continuano le indagini sull’incidente che ha sconvolto l’intera comunità.

Milano cerca di rialzarsi dopo la tragedia che ha colpito la città. Il deragliamento del tram 9 ha scosso la cittadinanza profondamente, e in queste ore ci si stringe attorno alle famiglie delle vittime: Ferdinando Favia e Abdou Karim Toure. Per loro, infatti, Palazzo Marino proclamerà il lutto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tram deragliato a Milano, le prime immagini durante e dopo la rimozione del mezzo AtmDue morti e 48 feriti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano.

Tram deragliato a Milano, le indagini della procura sul sistema automatico di frenata. Sarà disposta consulenza cinematicaPerché il tram – che ieri è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio a Milano – sembrava lanciato a così forte velocità? La procura di...

Cosa sappiamo del tram deragliato a MilanoDai video e dalle testimonianze sono emersi i primi indizi utili a ricostruire le cause dell’incidente in cui sono morte due persone ... ilpost.it

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: Stavo male e non ho attivato lo scambioMilano sotto shock dopo il grave indidente del tram deragliato che ha fatto due vittime e decine di feriti, due sono gravi. E' arrivato come un missile , racconta un testimone che ancora negli occh ... tg.la7.it

Tram deragliato a Milano, verifiche su sistema di sicurezza del mezzo facebook

Tram deragliato a Milano, cosa non torna: il malore del conducente, il sistema di frenata e il video dell'incidente x.com