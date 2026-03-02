Tram deragliato a Milano il conducente indagato per disastro ferroviario in concorso L’ipotesi di altri indagati e le perquisizioni nella sede Atm

Un tram è deragliato venerdì scorso in viale Vittorio Veneto a Milano, terminando contro un palazzo e causando due morti. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del veicolo, accusato di disastro ferroviario in concorso. Sono stati effettuati approfondimenti nella sede di Atm e si valutano eventuali altre persone coinvolte nelle indagini.

Una corsa senza freni, terminata contro la facciata di un palazzo e costata la vita a due persone. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del tram 9 che venerdì scorso è deragliato in viale Vittorio Veneto. L’ipotesi di reato, formulata nella relazione investigativa consegnata stamani dai vigili urbani, è di disastro ferroviario colposo, omicidio e lesioni colpose, anche con l’ipotesi del « concorso anomalo », previsto dall’articolo 116 del codice di procedura penale. Una formula che fa presumere, dunque, che altre persone saranno iscritte nel registro degli indagati (verosimilmente i responsabili della sicurezza dei mezzi), anche per tutti gli accertamenti tecnici necessari, come le consulenze sulla “scatola nera” e quella cinematica sulla ricostruzione della velocità e della dinamica. 🔗 Leggi su Open.online

