Tram deragliato a Milano il conducente è indagato per disastro ferroviario Errore di identità della seconda vittima

Il conducente del tram della linea 9 che si è deragliato sabato scorso a Milano in viale Vittorio Veneto è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario. L'incidente ha provocato due vittime e numerosi feriti. Nei giorni successivi si è anche scoperto un errore di identità riguardo a una delle vittime coinvolte.

È indagato per disastro ferroviario il conducente del tram della linea 9 deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto, sabato scorso causando la morte di due persone e molti feriti. L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione inviata dalla Polizia locale di Milano alla pm Elisa Calanducci che coordina le indagini sull’incidente che ha coinvolto un mezzo Atm (la società dei trasporti pubblici milanese che non è indagata). Nell’incidente hanno perso la vita due passeggeri, Ferdinando Lavia e un secondo uomo nordafricano. Di cui non vengono ancora diffuse le generalità perché non sono stati ancora avvertiti i familiari. Gli inquirenti hanno... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tram deragliato a Milano, errore sull'identità di uno dei due morti nell'incidenteNon è Karim Tourè, il cittadino senegalese di 56 anni, la seconda vittima del deragliamento del tram 9 che venerdì si è schiantato contro un edificio in viale ... ilmessaggero.it

Tram deragliato a Milano, errore nell'identità di uno dei morti: non è Karim Tourè ma Johnson Okon Lucky. Si cerca la famigliaNon è il senegalese di cinquantasei anni, Karim Tourè, la seconda vittima del deragliamento del tram della linea: lo rivela la procura. La persona che ha perso la vita nell'incidente è un altro strani ... milano.corriere.it

