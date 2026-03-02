Tram deragliato a Milano | 2 morti 50 feriti dopo curva fatale

Un tram della linea 9 di Atm si è schiantato contro un ristorante in via Vittorio Veneto a Milano alle 23:45 di sabato 28 febbraio 2026. L’incidente ha provocato due morti e circa cinquanta feriti. Il tram era in servizio verso Porta Genova quando, all’improvviso, è deragliato dopo aver percorso una curva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Alle 23:45 del sabato 28 febbraio 2026, un tram della linea 9 di Atm, in servizio verso Porta Genova, ha deragliato in via Vittorio Veneto a Milano, schiantandosi contro un ristorante. L’incidente ha provocato la morte di due passeggeri, Ferdinando Favia, 60 anni, e Abdou Karim Toure, 56 anni, entrambi scaraventati fuori dal mezzo e schiacciati dal veicolo. Più di cinquanta persone, tutte passeggeri, sono state ferite. Il tranviere, un sessantenne con 34 anni di esperienza, ha dichiarato di aver avuto un malore. Le indagini sono state avviate per omicidio colposo, con il sequestro del suo cellulare per verificare se fosse in uso al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti: l'ipotesi di un guasto al freno d'emergenza dopo il malore dell'autista

A Milano è deragliato un tram. Ci sono morti e diversi feriti

