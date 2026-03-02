Traffico Roma del 02-03-2026 ore 14 | 30

Alle ore 14:30 del 2 marzo 2026, sono stati avviati i servizi di infomobilità a Roma, curati da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Il traffico in città è stato monitorato e pubblicato per fornire aggiornamenti in tempo reale. Le autorità hanno comunicato l'avvio delle attività di informazione sulla situazione stradale nel rispetto delle procedure previste.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono iniziati questa mattina in via di Ripetta i lavori per la bonifica della rete idrica e la strada è chiusa tra via Borghese e via leccosa le linee 70 81874 192 990 e il collegamento g030 da piazza Cavour per via Ulpiano il ponte Umberto Primo e via Zanardelli di notte cambio di percorso anche per N70 e n913 riprendono questa sera e proseguiranno sino a venerdì i lavori di riqualificazione delle aree verdi in viale Parco del Celio la strada più de dalle 21 e il collegamento delle linee 3:08 di sera passa dal tram al bus sulla linea 3 trap maggiore e la stazione Trastevere sulla linea 8 lungo l'intera tratta https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

