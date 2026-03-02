Traffico Roma del 02-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 2 marzo 2026, si sono registrati rallentamenti nel traffico a Roma, secondo i dati forniti dal servizio di infomobilità gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le segnalazioni riguardano diverse zone della città, con alcune arterie principali che risultano congestionate. La situazione del traffico è in continuo aggiornamento e monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti sulla A24 in direzione tangenziale est code sulle consolari Cassia Salaria in direzione centro da all'altezza del raccordo rallentamenti sulla tangenziale in entrambi i sensi di marcia Code in via Cilicia in direzione San Giovanni il traffico è rallentato sulla Colombo in direzione centro traffico intenso sul viadotto della Magliana e sulla Pontina in direzione città per un incidente rallentamenti in Piazza di Porta San Paolo all'altezza di viale Giotto https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260302filefd6e1d1c-0a27-4fda-8fa1-6c44188dd856PmCADtRuPor2A7eHtc1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

