Traffico Roma del 02-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 2 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta intenso sulla carreggiata interna del raccordo, con code che si estendono tra diverse uscite. Sono segnalate rallentamenti significativi lungo questa tratta, mentre il resto della viabilità mostra comunque alcune congestioni. La situazione è sotto osservazione e vengono segnalate alcune automobili ferme o a passo d’uomo.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia bis e Salaria ed ancora tra Casilina e da Appia traffico in coda anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico incolonnato anche in direzione San Giovanni tra San Lorenzo e viale Castrense sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo via dei due punti verso il centro città sulla via Salaria per una... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 08:30
Luceverde Roma ben trovati in zona Olgiata chiusura temporanea per incidente di via formellese tra via Cassia e via Veientana nelle due direzioni di...

Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30
Luceverde Roma line Trovati al Flaminio lavori sulle alberature lungo passeggiata di Ripetta che resterà chiusa al traffico fino al 14 febbraio...

