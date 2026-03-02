Alle 17:30 del 2 marzo 2026, a Roma, si verifica un incidente che provoca code a tratti sulla carreggiata. La circolazione sulla rete stradale della regione Lazio risulta rallentata in diverse zone mentre le forze dell'ordine sono sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione sui feriti viene comunicata al momento.

luce verde Lazio buon pomeriggio a Roma un incidente provoca code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica Intanto è stato prorogato il termine dei lavori sulla via Salaria all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe i lavori lo ricordiamo comportano una riduzione di carreggiata in direzione centro e al momento sono segnalate code a partire da lo svincolo per Fidene sempre sulla via Salaria ma in provincia di Rieti per lavori fino alle 18 si transita su carreggiate a ridotta in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e se cucina In entrambe le direzioni in provincia di Frosinone invece per. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 17:30

