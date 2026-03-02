traffico di cocaina e evasione la figlia del boss clemente patteggia la pena

La figlia di un noto boss è arrivata a un accordo con la procura per un procedimento legato a traffico di cocaina ed evasione. Il Gup del Tribunale di Avellino ha approvato il patteggiamento richiesto dall'imputata, che ora dovrà scontare una pena concordata. Le indagini hanno coinvolto anche altri soggetti nell'ambito delle attività illecite. La decisione è stata ufficializzata dopo la valutazione delle prove presentate.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gup del Tribunale di Avellino ha accolto il patteggiamento proposto dall’avvocato Vittorio Fucci, applicando un aumento di pena di soli 8 mesi a Enrichetta Clemente, 27 anni di San Martino Valle Caudina, nell’ambito di un processo per traffico di droga ed evasione dagli arresti domiciliari. La Clemente, figlia del noto boss Fiore Clemente, considerato un elemento di spicco del clan Pagnozzi, era già detenuta nell’ambito di un processo principale per traffico di cocaina e hashish. Le indagini, che avevano portato a numerosi sequestri di droga, perquisizioni, appostamenti e dichiarazioni di acquirenti, avevano evidenziato circa 40 accessi sospetti al giorno presso la sua abitazione, riconducibili alla gestione di una delle piazze di spaccio più attive della Valle Caudina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

