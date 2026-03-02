Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo con Rosaura alle dieci di Marco Denevi

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano si tiene la rappresentazione di “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi, nell’ambito della rassegna Tracce dinamiche. La produzione è curata da Roberta Stravino, mentre la direzione artistica è affidata a Ettore Nigro. La manifestazione vede anche la collaborazione di Piccola Città Teatro e si concentra su spettacoli di teatro d’innovazione e sperimentale.

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, prosegue Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura. Mercoledì 4 marzo, alle ore 21, va in scena “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi, con l’ideazione, la regia e l’interpretazione di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini. Stefano Angelucci Marino firma anche l’adattamento e la regia, le maschere sono di Brat Teatro, i burattini e i mascheroni di Brina Babini. I costumi e la scenografia sono a cura di Vize Ruffo, le luci e il suono di Vittoria Coletti e Mattia Lattanzi. 🔗 Leggi su 2anews.it

