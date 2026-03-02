Dopo la conclusione del Festival di Sanremo e della Milano Fashion Week, un nuovo evento mediatico si prepara a catturare l’attenzione del pubblico e dei media. Le due manifestazioni hanno attirato vaste platee e generato numerosi commenti, mentre ora si attende quale sarà il prossimo protagonista del dibattito pubblico. La scena si prepara a cambiare volto con un fenomeno che si avvicina.

In attesa dell'uscita del nuovo album, il cantante britannico torna a sfoggiare look destinati a far discutere. Tra calzature inaspettate e abbinamenti sopra le righe As it was. Ora che è calato il sipario sul Festival di Sanremo e sulla Milano Fashion Week, un altro fenomeno mediatico si appresta a conquistare – e dominare – il discorso pubblico. Il ritorno di Harry Styles nel 2026. Dopo una pausa di quattro anni, infatti, l'ex membro degli One Direction torna sulle scene con l'album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il prossimo 6 marzo 2026.

© Iodonna.it - Tra ironia e audacia

Sanremo 2026, l’audacia dei duetti: tra attori e “Belve”, il palco diventa un setBelén, Fagnani e Santamaria: quando la quarta serata diventa un crossover tra cinema, gossip e TV Scorrere i nomi dei… Scorrere i nomi dei trenta...

Una Lady Macbeth russa e molto swing. Tra satira, ironia, tragedia (e redenzione)Il 7 dicembre, per la Prima della Scala, va in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Shostakovich. Timori per il titolo chilometrico quanto sarebbe piaciuto alla Wertmüller? Preoccupa il ... ilgiornale.it

Capodanno al cinema tra ironia, fiaba e film d'autoreCinque film si dividono il difficile compito di contendere ai grandi successi natalizi uno spazio all'alba del 2026. Si tratta in qualche modo di proposte in contro-tendenza rispetto a quel che si è ... ansa.it

Presenza scenica, ironia e chilometri di eyeliner. Così in un Festival troppo attento a non disturbare, Margherita Carducci ha trasformato l’Ariston in una pista da club. Lei ha vinto il terzo posto, e per noi è stata l'allucinazione più bella - facebook.com facebook

Leo Gassmann: «Da papà nessuna polemica con Morandi. Chiedeva chiarezza con ironia» x.com