La Russia ha espresso una forte condanna riguardo alla crisi in Iran, definendo le azioni come una “cinica violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale”. La dichiarazione arriva in un momento in cui si susseguono tensioni tra interessi economici e considerazioni di sicurezza militare, con vari attori internazionali che monitorano attentamente la situazione.

“Cinica violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale”. È questa la formula scelta dal presidente russo Vladimir Putin per commentare la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, bersaglio primario nell’ondata di attacchi di precisione condotti dalle forze armate israelo-statunitensi all’interno dell’operazione “Epic Fury” lanciata nelle scorse ore. “Nel nostro Paese, l’Ayatollah Khamenei sarà ricordato come uno statista eccezionale che ha dato un enorme contributo personale allo sviluppo delle relazioni amichevoli tra Russia e Iran, elevandole al livello di un partenariato strategico globale”, ha poi aggiunto Putin. Ma questa “partnership globale” sembra essere rimasta soltanto un esercizio retorico, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare.

