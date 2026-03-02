L’Italia si trova al primo posto in Europa per il numero di procedimenti penali aperti riguardanti frodi sull’Iva e fondi Pnrr. Attualmente, sono più di altri Paesi europei le cause avviate contro cittadini e aziende italiani per reati legati a queste tematiche. Dati ufficiali mostrano che nessun altro Stato ha un numero di procedimenti simile.

Tra frodi doganali e sull'Iva e quelle relative al Pnrr, l'Italia è maglia nera in Europa secondo il report dell'Eppo. Nessuno peggio dell’Italia. Il nostro Paese è quello, in Europa, con il maggior numero di procedimenti penali aperti per reati contro l’Ue. Parliamo di 991 procedure per un danno potenziale di 28,71 miliardi di euro. Giusto per dare un’idea: la Romania è seconda (ovvero penultima) con 535 procedure, la Germania terza con 360. Una bella differenza. Il dato emerge dal bilancio di fine anno dell’Eppo, la procura europea, che in Italia conta venti magistrati. E tra le cifre più rilevanti ci sono quelle relative ai casi aperti per truffe riguardanti i fondi del Pnrr: lo scorso anno sono stati 331. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tra frodi sull'Iva e fondi Pnrr: l'Italia maglia nera in Europa

