Tpl Bucci | Superare la bigliettazione il futuro è l’abbonamento

Superare la bigliettazione il futuro è l'abbonamento

Il presidente della regione ha annunciato che entro i primi di aprile verrà istituita la nuova Agenzia regionale del trasporto pubblico locale in Liguria. L’obiettivo è creare una strategia condivisa per lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale. Inoltre, ha affermato che il futuro del trasporto pubblico si basa sulla transizione dalla bigliettazione all’utilizzo di abbonamenti.