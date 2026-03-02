Torre San Gennaro il miraggio della bassa marea | una spiaggia bellissima ma fragile

A Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, la bassa marea ha creato un paesaggio insolito: la spiaggia si allunga notevolmente, mostrando un'ampia distesa di sabbia e ciottoli che di solito sono nascosti dall’acqua. Questa condizione permette ai visitatori di camminare a lungo sulla battigia, dove normalmente il mare si ferma molto più vicino alla riva. Il fenomeno si verifica con regolarità durante i periodi di bassa marea.

