Toronto Blue Jays colpiscono ancora | ingaggiato il talento Lasaracina

I Toronto Blue Jays hanno annunciato l’ingaggio di Giaconino Lasaracina, talento emergente nel baseball. Il giocatore si unisce alla squadra in vista della prossima stagione, dopo aver partecipato a diverse competizioni giovanili e aver attirato l’attenzione degli scout. La firma con i Blue Jays rappresenta un passo importante nella sua carriera, che si svolge ora nel massimo livello della Major League Baseball.

Un nuovo capitolo della carriera di Giaconino Lasaracina prende forma nel contesto della Major League Baseball, segnando l’esito di un percorso inwestito da dedizione, allenamento e una progressiva visibilità internazionale. L’accordo con una franchigia MLB rappresenta l’apice di una crescita costante e la conferma di un talento in rapida affermazione. La formalizzazione è avvenuta a Dunedin, in Florida, quartier generale della squadra canadese durante il periodo di Spring Training, a breve distanza dall’Italia. Lasaracina è stato accompagnato dal mental coach Rafael Colon ed ha incontrato Andrew Tinnish, vice presidente dello scouting dei... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

