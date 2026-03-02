Il giocatore ha ripreso gli allenamenti dopo un infortunio che lo aveva colpito durante la partita contro il Como, dove aveva subito un trauma diretto ad alto impatto con un vasto ematoma. Qualche giorno fa aveva dichiarato che il rientro rappresentava tre punti decisivi per lui. La vicenda ha tenuto banco nelle ultime settimane, con aggiornamenti sul suo stato di salute.

Meno di due settimane fa un " trauma diretto ad alto impatto, con vasto ematoma" rimediato contro il Como, quando si temeva anche la frattura del perone. Ieri, il ritorno da titolare, dopo una mezz’oretta contro il Parma, con tanto di terzo gol stagionale, secondo alla Cremonese. Tradotto, Strahinja Pavlovic (nella foto): "La partita è stata molto difficile, ma questi sono tre punti importantissimi, anche per arrivare al meglio al derby. Sono contento di quello che sto facendo, al di là della rete: grazie ad Allegri sto migliorando e crescendo tanto, con lui mi trovo molto bene". Nessun gol subito, dopo tre gare nelle quali ne eravano arrivati altrettanti, si è messo ancora in mostra il “rincalzo“ Koni De Winter: decima da titolare nelle ultime dodici, complice l’assenza per un problema muscolare di Matteo Gabbia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Titolare e decisivo. Pavlovic, che rientro: "Sono tre punti importantissimi»

Atalanta, che fatica. Una vittoria non meritata, ma i tre punti sono importantissimiIn superiorità numerica il Genoa chiude gli spazi, la sufficienza nell’atteggiamento in superiorità numerica non va bene.

Pisa-Milan, i rossoneri vincono nel finale: tre punti importantissimi per AllegriIl Milan strappa tre punti pesantissimi alla Cetilar Arena, superando un Pisa combattivo che resta però inchiodato nei bassifondi della classifica.

