Tindaro Granata porta a Mirano un monologo sul coraggio di tornare a sognare
Perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé. Per tutti coloro che hanno smesso di sognare nasce “Vorrei una voce” di Tindaro Granata, in scena giovedì 5 marzo, alle ore 20.30, al Teatro di Mirano, nuovo appuntamento della rassegna “La Città a Teatro 20252026”.Scritto e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Tindaro Granata sul palco del Verdi con "Vorrei una voce"C’è un momento, in “Vorrei una voce”, in cui il teatro smette di essere rappresentazione e diventa ascolto.
Il malato immaginario, in scena Tindaro Granata e Lucia LaviaQuesta sera alle 21 al teatro Dante di Sansepolcro da Molière, va in scena Il malato immaginario, con Tindaro Granata e Lucia Lavia; per...
Tindaro Granata porta in scena Vorrei una voceTindaro Granata porta a Fano il sogno dietro le sbarre. Arriva infatti oggi alle 21 al Teatro della Fortuna Vorrei... Tindaro Granata porta a Fano il sogno dietro le sbarre. Arriva infatti oggi alle ... ilrestodelcarlino.it
Granata porta a teatro la voce delle detenuteLa voce di Mina e l’arte di Tindaro Granata, apprezzato autore teatrale. Dietro ci sono le detenute del teatro ‘Piccolo Shakespeare’ della Casa Circondariale di Messina. Arriverà domenica al Teatro ... lanazione.it