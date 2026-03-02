Ticket non riscossi | troppe cartelle di mancato pagamento a chi invece è in regola

In Emilia-Romagna, molte cartelle di pagamento per il ticket sanitario sono state inviate a soggetti che risultano in regola o esenti. La regione è chiamata a fornire dati sui casi accertati e sui costi sostenuti per le procedure di riscossione e gestione delle pratiche. A Parma, questa situazione riguarda un numero significativo di cittadini coinvolti e di pratiche ancora aperte.

"La Regione dica quanti sono i casi accertati di richieste di pagamento inviate a soggetti in regola con il ticket o aventi diritto all'esenzione in Emilia-Romagna e nello specifico a Parma e quali siano i costi quantificati collegati alle procedure di riscossione e alla gestione delle.