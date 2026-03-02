Al MWC 2026, Lenovo ha presentato il nuovo ThinkBook modulare ai PC, un dispositivo che si distingue dalle consuete proposte della fiera. Il portatile, caratterizzato da un design modulare, si inserisce tra le novità più innovative del settore, attirando l’attenzione degli osservatori. La presentazione ha suscitato commenti sulla sua possibile obsolescenza rispetto alle recenti innovazioni tecnologiche.

nel contesto di grandi novità tecnologiche, lenovo presenta al mwc 2026 una proposta decisamente diversa dai tipici concept laptop: il thinkbook modular ai pc. si tratta di una soluzione pensata per il business che unisce modularità, connettività flessibile e usabilità reale, offrendo alternative concrete a una configurazione standard. dal fronte il design appare come un normale laptop da 14 pollici, snello, pulito e dal tono professionale. non emergono elementi spettacolari: è la parte posteriore a raccontare la vera innovazione, rivelando la struttura modulare senza forzature estetiche. attaccata saldamente al retro del coperchio tramite contatti pogo, una seconda schermata da 14 pollici si integra perfettamente e può rimanere nascosta finché non è necessaria.

© Mondoandroid.com - Thinkbook modulare lenovo al mwc: ora il portatile sembra obsoleto

