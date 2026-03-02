Terremoto nella notte in Italia | è panico

Nella notte, un terremoto ha colpito diverse zone in Italia, causando panico tra la popolazione. Il movimento sismico è durato pochi secondi, ma è stato abbastanza forte da svegliare molte persone e far tremare le strutture. I soccorritori stanno verificando eventuali danni e segnalano che non ci sono vittime finora. La terra ha tremato in modo improvviso, lasciando tutti sorpresi.

Un tremore improvviso nella notte, breve ma sufficiente a interrompere il silenzio e a far alzare lo sguardo a chi era ancora sveglio. Qualcuno lo ha percepito come una vibrazione leggera, altri come un sussulto appena accennato, mentre tutto è tornato alla normalità nel giro di pochi secondi. Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato registrato nella notte del 2 marzo 2026 alle ore 01:44:19 (ora italiana), con epicentro a 5 chilometri a nord-est di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. La scossa, localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma, si è verificata a una profondità di circa 7 chilometri, con coordinate geografiche 40.6963 di latitudine e 15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia, terremoto nella notte: è successo tutto all'improvvisoUna scossa di terremoto netta e improvvisa ha interrotto il silenzio della notte nelle Marche.

