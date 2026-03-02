Termocoperta elettrica in fiamme atroce fine | l' ex agricoltore Renato Fares muore asfissiato La casa di Ripatransone inagibile

Un incendio si è sviluppato nella casa di Ripatransone, provocando la morte di Renato Fares, un ex agricoltore di 94 anni, rimasto in cucina. La causa sarebbe una termocoperta elettrica, che avrebbe innescato il rogo. L’abitazione è rimasta distrutta dall’incendio, lasciando inagibile l’immobile. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e avviare le verifiche.

RIPATRANSONE Sarebbe stata una termocoperta elettrica a innescare l'incendio che ha ucciso per asfissia Renato Fares, ex agricoltore di 94 anni, che però era in cucina. Le fiamme hanno devastato la sua abitazione in via Cabiano, lungo la Valtesino, a pochi metri dalla chiesa della Madonna di Fatima nel comune di Ripatransone, nella mattinata di ieri. L'allarme è scattato intorno alle sei, quando fumo e fuoco hanno iniziato a fuoriuscire dall'appartamento che si trova nell'area denominata "La Vigna", svegliando di fatto un intero quartiere che di lì a poco si sarebbe ritrovato a fare i conti con una perdita inattesa e dolorosa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

