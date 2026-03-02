Tentata rapina nel negozio Prénatal due militari fuori servizio sventano il colpo

Due militari fuori servizio hanno impedito una tentata rapina nel negozio Prénatal all’interno di un centro commerciale lungo la strada statale 16 a Cavallino. L’episodio è avvenuto questa sera, generando momenti di grande tensione tra clienti e personale presente nel centro commerciale. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il tentativo di furto prima che si concretizzasse.

CAVALLINO – Attimi di grande tensione questa sera presso il centro commerciale situato lungo la strada statale 16, nel territorio di Cavallino. Erano circa le 19,45 quando è stata tentata una rapina nel negozio Prénatal. Luogo piuttosto inusuale per questo genere di incursioni, visto che si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Tentata rapina in tabaccheria, carabiniere fuori servizio blocca due giovaniDue cittadini tunisini, entrambi 25enni, sono stati arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai... Tentata rapina: sorpreso a rubare in un supermercato da un agente fuori servizioNella serata di venerdì 13, un uomo classe 1992 è stata notato dai dipendenti di un supermercato di via Negri mentre si aggirava con fare sospetto... Una selezione di notizie su Tentata rapina. Temi più discussi: L'assalto in gioielleria con pistola e zaino da rider, fermato un quarantenne; Tentata rapina in un negozio di articoli sportivi: arrestato 35enne a Gallarate; Rapinano una donna in un b&b a Salerno: è caccia alla baby gang; 34ENNE TUNISINO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO PER IL REATO DI TENTATA RAPINA IMPROPRIA AGGRAVATA - Questura di Perugia | Polizia di Stato. Tentata rapina in un negozio di articoli sportivi: arrestato 35enne a GallarateL’uomo ha cercato di rubare tre giubbotti nascondendoli sotto i vestiti. Scoperto dalla sicurezza, ha reagito con violenza: decisivo l’intervento dei Carabinieri. laprovinciadivarese.it Torino, Victoria’s Secret non vuole risarcimenti dalla rapinatrice in pelliccia e la giudice la assolveSubito dopo l’arresto, la donna si è scusata davanti alla giudice. Mi dispiace - ha detto con ancora addosso la pelliccia che indossava durante la tentata rapina - . Era solo un piccolo campioncino e ... torinotoday.it Como, tenta rapina in ospedale e aggredisce vigilante: arrestato 21enne Como, 21enne arrestato dopo tentata rapina e aggressione a una guardia all’ospedale Sant’Anna. Donna e vigilante feriti. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità - facebook.com facebook