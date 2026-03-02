Tentata rapina nel negozio Prénatal due militari fuori servizio sventano il colpo

Da lecceprima.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due militari fuori servizio hanno impedito una tentata rapina nel negozio Prénatal all’interno di un centro commerciale lungo la strada statale 16 a Cavallino. L’episodio è avvenuto questa sera, generando momenti di grande tensione tra clienti e personale presente nel centro commerciale. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il tentativo di furto prima che si concretizzasse.

CAVALLINO – Attimi di grande tensione questa sera presso il centro commerciale situato lungo la strada statale 16, nel territorio di Cavallino. Erano circa le 19,45 quando è stata tentata una rapina nel negozio Prénatal. Luogo piuttosto inusuale per questo genere di incursioni, visto che si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

