Tensione Roma possibile addio a sorpresa al termine della stagione | CM

A Roma si respira tensione dopo il pareggio contro la Juventus, con i bianconeri che sono riusciti a rimontare nel finale e a conquistare un punto. La partita si è conclusa con il risultato di 3-3, lasciando delusi i tifosi giallorossi e alimentando voci di un possibile addio di alcuni giocatori alla fine della stagione. La situazione rimane aperta e suscita molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

C'è rammarico in casa Roma per quello che riguarda il pareggio arrivato in casa contro la Juventus con i bianconeri che hanno rimontato nel finale portando a casa un punto che sul 3-1 appariva insperato. Roma, possibile addio a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it I giallorossi, concentrati tra Europa League e campionato con la caccia alla conquista di un posto nella prossima Champions League, devono iniziare a fare i conti con quello che dovrà essere l'organico a disposizione di Gian Piero Gasperini per il prossimo campionato. Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe già valutando i profili da portare all'interno della rosa giallorossa anche se, nonostante il contratto fino al giugno del 2028, andrà valutata la posizione dello stesso dirigente.