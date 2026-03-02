Tennis Darderi trionfa a Santiago quinto titolo Atp

Luciano Darderi ha vinto il torneo ATP a Santiago del Cile, aggiungendo un nuovo titolo alla sua carriera. Il giocatore argentino ha ottenuto così il quinto successo in singolare, tutti su campi in terra rossa. Prima di questa vittoria, aveva trionfato a Cordoba, Marrakech, Bastad e Umago. La finale si è disputata sulla terra rossa e ha visto Darderi prevalere sugli avversari.

Roma, 2 mar. (askanews) – Cordoba, Marrakech, Bastad, Umago e adesso anche Santiago del Cile. Luciano Darderi conquista il quinto titolo Atp in carriera, ancora sulla sua amata terra rossa. Stavolta al Chile Open, torneo Atp 250, grazie alla vittoria su Yannick Hanfmann, n. 81 al mondo, con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e 49 minuti. La conclusione di una domenica straordinaria per il tennis italiano, iniziata con il trionfo di Flavio Cobolli ad Acapulco, proseguita con il primo titolo Challenger di Federico Cinà e chiusa in bellezza da Luciano con il titolo a Santiago. L’azzurro è il giocatore con più titoli vinti su questa superficie nelle ultime 52 settimane (4 trionfi) e da luglio 2025 ha un record di 16 vittorie e 2 sconfitte che diventa 21-2 considerando anche le partite a livello Challenger. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 7-6, 7-5, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il quinto titolo ATP! Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 7-6, 7-5, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il quinto titolo nel circuito maggiore! Aggiornamenti e notizie su Tennis. Temi più discussi: Tennis, Darderi trionfa a Santiago, quinto titolo Atp; Darderi e la legge del più forte: batte Hanfmann in finale, il torneo di Santiago è suo; Darderi trionfa a Santiago: Hanfmann ko in 2 set; Gioia Darderi! Luciano batte Hanfmann ed è campione a Santiago. Darderi trionfa a Santiago! Hanfmann si arrende in 2 set: l’azzurro conquista il suo 5º AtpIl numero 18 al mondo supera il tedesco all'ultimo atto del 250 cileno aggiudicandosi il primo titolo stagionale ... tuttosport.com Luciano Darderi come Flavio Cobolli, doppio trionfo AzzurroEra già accaduto nel marzo scorso, quando Darderi si impose a Marrakech e Cobolli a Bucarest ... msn.com CHE DOMENICA PER IL TENNIS ITALIANO Per la quinta volta nell'Era Open, due italiani hanno conquistato un titolo ATP nella stessa settimana 28/02-01/03/2026 - Flavio Cobolli (Acapulco), Luciano Darderi (Santiago) 06/04/2025 - Flavio C x.com # ***Indian Wells, il tempo lungo dell’attesa italiana*** ***Indian Wells è una città nel deserto della California****, incastonata tra le montagne di Santa Rosa e il vento secco della Coachella Valley. Ma per il tennis è molto di più: è uno dei pochi tornei al mondo - facebook.com facebook