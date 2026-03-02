A Merate, in provincia di Lecco, un medico è stato sospeso dal servizio dopo essere stato trovato presente nel pronto socorso nonostante la sua posizione fosse considerata incompatibile. La decisione è stata presa rapidamente, evidenziando la necessità di mantenere le regole nel reparto di emergenza. L’episodio riguarda un medico che, secondo quanto riferito, si trovava nel pronto soccorso senza un ruolo autorizzato.

MERATE (Lecco) Una presenza incompatibile in Pronto soccorso. Sebbene possa legittimamente esercitare la professione, perché non sospeso dall’albo dell’Ordine dei Medici, né condannato in via definitiva, il direttore generale dell’Asst di Lecco Marco Trivelli (nella foto) "ha ritenuto incompatibile la presenza in Pronto soccorso" di Vincenzo Campanile, l’anestesista di 53 anni condannato in primo e secondo grado a 17 anni e tre mesi di reclusione per aver ucciso 7 pazienti tra il 2014 e il 2018 quando indossava la divisa del 118 di Trieste, ma lo stesso reclutato come gettonista dalla cooperativa che ha in appalto la copertura dei turni nel reparto di emergenza del San Leopoldo Mandic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Tempestiva la sospensione del medico"

