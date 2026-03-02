Televisori samsung smetteranno di nascondere la schermata di consenso al click-through che permette di spiarci

Samsung Electronics America ha raggiunto un accordo con l’ufficio del procuratore generale del Texas riguardo alla privacy delle smart TV. Secondo l’accordo, i televisori del marchio non nasconderanno più la schermata di consenso al click-through, che permette di raccogliere dati di visione e ottenere il consenso degli utenti. La modifica riguarda i televisori Samsung e mira a rendere più trasparente il processo di raccolta dei dati.

privacy delle smart tv, dati di visione e consenso sono al centro di un accordo recente tra Samsung Electronics America e l'ufficio del procuratore generale del Texas. l'intesa impone modifiche alle informative sulla privacy e impone la sospensione della raccolta di dati di visione automatizzati senza l'assenso esplicito dei consumatori texani, limitando l'intervento al solo stato texano. samsung e texas: accordo sulla privacy delle smart tv. secondo l'accordo, samsung interromperà la raccolta o l'elaborazione di dati di visione basati su tecnologia di riconoscimento automatico (acr) senza il preventivo consenso dei consumatori texani. tale pratica mirava a rappresentare un'ampia cattura di immagini dello schermo, potenzialmente impiegate per pubblicità mirata, e la cifra chiave riguarda l'esplicita autorizzazione degli utenti.