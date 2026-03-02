Tecno e ia nell imaging | dal colore alla cultura

Durante il MWC 2026, TECNO ha mostrato come l’intelligenza artificiale stia trasformando l’imaging degli smartphone, focalizzandosi sull’adattamento alle diverse culture, ambienti e caratteristiche degli utenti. La presentazione ha evidenziato nuove funzionalità che migliorano l’esperienza visiva, ponendo l’accento sulla capacità di interpretare e rispondere alle differenze contestuali.

In cornici internazionali come il MWC 2026, TECNO presenta una prospettiva innovativa sull’imaging degli smartphone, centrata sull’intelligenza contestuale e sull’interpretare le differenze culturali, ambientali e individuali. L’elemento trainante è universal tone, un sistema di rendering della pelle che evolve all’interno della gamma CAMON 50, con l’obiettivo di andare oltre la mera potenza di elaborazione per descrivere in modo più accurato e rispettoso la realtà degli utenti. La proposta distingue la resa dell’intensità cromatica e della tonalità della pelle come elementi integrati del processo di cattura e post-produzione, calibrati su contesti specifici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

