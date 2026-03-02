tcl p7l google tv con intelligenza artificiale e supporto dolby

La nuova linea TCL P7L Google TV introduce uno schermo con intelligenza artificiale integrata e supporto Dolby. La tecnologia avanzata mira a migliorare l’esperienza visiva e sonora, offrendo immagini ad alta definizione e audio immersivo. Il televisore si distingue per le funzionalità smart, che consentono di accedere facilmente a contenuti e servizi digitali attraverso il sistema operativo Google TV.

Questo testo presenta la nuova linea tcl p7l google tv, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le funzionalità intelligenti. emerge un pacchetto 4K con pannello avanzato, supporto a formati HDR e un ecosistema di IA integrata che migliora l’esperienza visiva e di utilizzo. La serie si distingue per una risoluzione 4K UHD (3840×2160) con frequenza di aggiornamento nativa di 60 Hz. il display impiega un pannello HVA LCD accostato a materiali aggiornati Colorful Quantum Crystal, finalizzati a migliorare la precisione cromatica e la luminosità. complessivamente, la gamma copre circa 93% dello spazio colore DCI-P3, offrendo tonalità vivide e naturali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

