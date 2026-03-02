Taxi h24 per 150 corse al giorno | la Cooperativa Pratesi difende

La Cooperativa Tassisti Pratesi, conosciuta come Radio Taxi Prato, ha spiegato come funziona il servizio di taxi h24 che effettua circa 150 corse al giorno. Recentemente, ha diffuso dettagli sulla propria organizzazione dopo un episodio in cui due persone non vedenti non sono riuscite a trovare un taxi per tornare a casa dopo un corso di ballo.

La Cooperativa Tassisti Pratesi, nota come Radio Taxi Prato, ha reso pubblica la sua organizzazione operativa dopo un episodio che ha coinvolto due persone non vedenti impossibilitate a trovare un taxi per rientrare a casa dopo un corso di ballo. Il servizio, attivo h24 con 32 mezzi e un centralino operativo costante, effettua in media 150 corse giornaliere e garantisce spostamenti in ogni angolo della provincia, inclusi i centri turistici del Montalbano. Il presidente Andrea Cannone e il vice Stefano Filaci hanno spiegato che la disponibilità di taxi varia in base alla domanda, con un numero ridotto nelle serate, ma hanno sottolineato la capacità di potenziare il servizio se necessario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

