Talsano-Lama-San Vito | comitato per diventare un Comune autonomo Frazioni di Taranto

Dal 13 febbraio, data di costituzione del Comitato civico, le frazioni di Talsano, Lama e San Vito, appartenenti a Taranto, hanno visto aumentare l'interesse tra i residenti riguardo alla possibilità di ottenere l'autonomia amministrativa. La creazione del comitato ha suscitato attenzione e discussioni tra le persone che vivono in queste zone, portando a un fermento di opinioni e aspettative.

Dallo scorso 13 febbraio, giorno in cui si è costituito il Comitato civico per l'autonomia amministrativa delle Treterre, è cresciuta la curiosità e il fermento tra la gente di Talsano Lama e San Vito. Sì decide di rimettere al centro del dibattito pubblico il tema dell'autogoverno locale, di riaprire con determinazione un percorso interrotto più volte a partire dagli anni 80 dello scorso secolo. L'iniziativa intende ripercorrere il cammino avviato nel 2001 con una raccolta di firme finalizzata a ottenere un referendum, e conclusosi nel 2011. Oggi, a distanza di quindici anni, le ragioni di quella...