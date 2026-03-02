Talmassons insegue Brescia in A2 femminile Modena rischia la retrocessione

A Talmassons si prepara a inseguire Brescia nella stagione di A2 femminile mentre Modena si trova in bilico sulla soglia della retrocessione. La sesta giornata della Pool Promozione Serie A2 Tigotà ha confermato le gerarchie in classifica, rafforzando le posizioni di vertice e sottolineando le differenze tra le squadre coinvolte. I risultati hanno evidenziato le sfide e le dinamiche del campionato in corso.

La sesta giornata della Pool Promozione Serie A2 Tigotà ha offerto nuove indicazioni sul ritmo del gruppo, consolidando posizioni di vertice e rimarcando le dinamiche tra le squadre che inseguono la promozione. Le partite hanno mostrato equilibrio, segnato da aumenti di intensità nel finale e da prestazioni decisive nei momenti chiave. In vetta, la Valsabbina Millenium Brescia vede allungarsi lo svantaggio di 1 punto rispetto alla Cda Volley Talmassons FVG, che guadagna un saldo prezioso grazie alla vittoria esterna in quattro set contro la Gruppo Formula 3 Messina. Nei parziali (19-25, 18-25, 25-20, 22-25) le friulane hanno impresso un ritmo costante, conducendo fino al finale di set.